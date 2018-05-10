Россиянка через Верховный суд пытается переписать ПДД

08:19 10 мая 2018 0

Жительница Воронежа нашла путаницу в Правилах дорожного движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Воронежа Любовь Кобцева подала в Верховный суд РФ иск, в котором просит признать российские Правила дорожного движения частично не соответствующими Венской конвенции от 1968 года. Поводом стал штраф, выписанный Любови, по ее мнению, из-за путаницы.

Как утверждает россиянка, в действующих российских правилах нечетко определено понятие «перекресток». По международным нормам, к ним относится любое пересечение проезжих частей. В отечественных же правилах это не распространяется на выезды с прилегающих территорий, что, по мнению истицы, создает путаницу в части действия различных знаков, пишет «Коммерсант».

Поводом для обращения в ВС РФ стал штраф, выписанный Кобцевой в 2016 году за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Сама она была уверена, что припарковалась за перекрестком, после которого все ограничения перестают действовать, но сотрудники ГИБДД настаивают как раз на том, что она перепутала пересечение дорог с выездом с прилегающей территории.