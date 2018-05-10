{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
08:19  10 мая 2018 0

Россиянка через Верховный суд пытается переписать ПДД

Виды Екатеринбурга, дорожные работы, перекресток попова малышева
Жительница Воронежа нашла путаницу в Правилах дорожного движенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Воронежа Любовь Кобцева подала в Верховный суд РФ иск, в котором просит признать российские Правила дорожного движения частично не соответствующими Венской конвенции от 1968 года. Поводом стал штраф, выписанный Любови, по ее мнению, из-за путаницы.

Как утверждает россиянка, в действующих российских правилах нечетко определено понятие «перекресток». По международным нормам, к ним относится любое пересечение проезжих частей. В отечественных же правилах это не распространяется на выезды с прилегающих территорий, что, по мнению истицы, создает путаницу в части действия различных знаков, пишет «Коммерсант».

Поводом для обращения в ВС РФ стал штраф, выписанный Кобцевой в 2016 году за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Сама она была уверена, что припарковалась за перекрестком, после которого все ограничения перестают действовать, но сотрудники ГИБДД настаивают как раз на том, что она перепутала пересечение дорог с выездом с прилегающей территории.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров