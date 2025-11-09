Логотип РИА URA.RU
Раскрыта реакция Анджелины Джоли на мобилизацию своего водителя на Украине

Анджелина Джоли не отреагировала на факт мобилизации своего водителя в рассказе
09 ноября 2025 в 13:56
Анджелина Джоли призвала к урегулированию конфликта

Фото: Richard Shotwell/AP/TASS

Американская актриса Анджелина Джоли никак проигнорировала факт мобилизации своего водителя на Украине. Однако она написала пост в социальных сетях по поводу своей поездки, призвав страны к дипломатическому урегулированию конфликта. 

«Анджелина Джоли в своих соцсетях рассказала о поездке во временно оккупированный ВСУ Херсон, но промолчала по поводу мобилизации своего водителя на Украине», — указано в материале RT. Мобилизированного водителя звали Дмитрий Пищиков.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали члена группы сопровождения Анджелины Джоли, его доставили в территориальный центр комплектования (аналог военкомата) в Николаевской области. Военкомат подтвердил, что задержанный — резервист, которому приказали явиться на военные сборы. Джоли лично обращалась в военкомат, чтобы добиться освобождения своего сопровождающего.

Спецоперация РФ на Украине

