Раскрыта реакция Анджелины Джоли на мобилизацию своего водителя на Украине
Анджелина Джоли призвала к урегулированию конфликта
Фото: Richard Shotwell/AP/TASS
Американская актриса Анджелина Джоли никак проигнорировала факт мобилизации своего водителя на Украине. Однако она написала пост в социальных сетях по поводу своей поездки, призвав страны к дипломатическому урегулированию конфликта.
«Анджелина Джоли в своих соцсетях рассказала о поездке во временно оккупированный ВСУ Херсон, но промолчала по поводу мобилизации своего водителя на Украине», — указано в материале RT. Мобилизированного водителя звали Дмитрий Пищиков.
Ранее сообщалось, что на Украине задержали члена группы сопровождения Анджелины Джоли, его доставили в территориальный центр комплектования (аналог военкомата) в Николаевской области. Военкомат подтвердил, что задержанный — резервист, которому приказали явиться на военные сборы. Джоли лично обращалась в военкомат, чтобы добиться освобождения своего сопровождающего.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
- Гость09 ноября 2025 14:09Никак проигнорировала - это по-одесски?