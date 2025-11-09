Профайлер объяснил странное поведение Усольцева перед исчезновением семьи в тайге

Сергей Усольцев явно сдерживал свои эмоции, заявил Панкратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сдержанность и нахмуренность Сергея Усольцева перед пропажей его с семьей в тайге Красноярского края является признаком его укоренившейся модели поведения. Об этом заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«Нахмуренность и сдержанность плюс выраженная узость жестов и мимики — не маркер конфликтности, а признак укорененной модели поведения, характерной для людей с развитой аналитической мыслью, склонных к длительному терпению и взвешенным решениям, что подтверждается историей семьи и жизненного стиля Сергея», — отметил профайлер. Его слова приводит aif.ru.

Отмечается, что пользователи социальных сетей замечали, что Сергей Усольцев никогда не улыбался на видео, которые снимала его жена. Профайлер предположил, что глава семьи является классическим интровертом, который очень выраженно контролирует свои эмоции.

