В Минздраве рассказали о состоянии детей пострадавших на Крымском мосту
На Крымском мосту в ДТП пострадало несколько несовершеннолетних
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Двое детей в тяжелом состоянии после ДТП на Крымском мосту. Сообщается, что пострадали 10-летний мальчик и 12-летняя девочка. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.
«Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК „Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова“. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое», — сообщили в пресс-службе РИА «Новости». Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.
Автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, а двое детей получили травмы.
Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Крыма, ДТП произошло вечером 8 ноября на автомобильной части Крымского моста (автодорога Новороссийск — Керчь). В результате аварии два человека погибли.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.