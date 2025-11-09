В Минздраве рассказали о состоянии детей пострадавших на Крымском мосту

На Крымском мосту в ДТП пострадало несколько несовершеннолетних Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Двое детей в тяжелом состоянии после ДТП на Крымском мосту. Сообщается, что пострадали 10-летний мальчик и 12-летняя девочка. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

«Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК „Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова“. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое», — сообщили в пресс-службе РИА «Новости». Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, а двое детей получили травмы.

Продолжение после рекламы