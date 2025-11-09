Что такое ботулизм и чем он опасен: симптомы и вероятные последствия заболевания

Ботулизм развивается в консервах при нарушении правил хранения Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Москве семья из пяти человек отравилась ботулизмом. Произошло это после того, как семья поела домашних солений. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

Само инфекционное заболевание, ботулизм, зачастую распространяется в консервированных продуктах при несоблюдении правил их хранения. В связи с чем следует принимать различные меры для избегания заражений. В случае, если отравление уже произошло следует вызывать скорую помощь. Что такое ботулизм, его симптомы и лечение — в материале URA.RU.

Массовое отравление в Москве

В Новой Москве семья из пятерых человек оказалась в реанимации после отравления домашними солениями. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Продолжение после рекламы

«Массовое отравление ботулизмом в Новой Москве. Пять человек попали в реанимацию после употребления домашних солений», — указано в посте. Отмечается, что у семьи наблюдаются симптомы тяжелого отравления. Среди них — тошнота, рвота и дыхательная недостаточность.

Что такое ботулизм

Ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание, которое развивается вследствие воздействия бактерий Clostridium botulinum. Эти микроорганизмы часто встречаются в природной среде, в частности в почве. Несмотря на потенциальную опасность, заболеваемость ботулизмом фиксируется нечасто. Важно отметить, что заболевание не передается от человека к человеку.

Виды

Существует ботулизм пищевого происхождения — может быть вызван попаданием бактерии и выработкой токсинов в продукты с низким содержанием кислорода. Зачастую такая ситуация происходит с консервированными продуктами, при изготовлении которых были нарушены правила обработки, консервации или бутилирования в домашних условиях.

Помимо этого, хоть и редко, встречается раневой ботулизм, при котором споры попадают в открытую рану. Позже они начинают в ней размножаться. Этот вид связан с токсикоманией и внутривенным приемом запрещенных веществ.

Тем временем распыление аэрозолей может стать причиной появления дыхательного ботулизма. При обычном дыхании он не наблюдается, однако возможен при умышленных действиях.

Существует вид ботулизма, который поражает детей до шести месяцев. Его называют младенческим. Он происходит при несоблюдении гигиенических рекомендаций во время ухода за ребенком или плохими санитарно-гигиеническими условиями. Это связано с несформированной микрофлорой ребенка из-за которой в кишечнике могут размножаться и продуцировать ботулотоксины (токсичное вещество, которое выделяет бактерия под названием Clostridium botulinum).

Симптомы ботулизма

Ботулизм имеет несколько форм. Каждая из них характеризуется определенным набором симптомов.

Пищевой ботулизм может проявляться в виде сильной усталости, слабости и головокружения. Позже могут появиться затуманенное зрение, сухость во рту, затруднения при глотании и разговоре. Возможны рвота, диарея, запор и вздутие живота.

По мере развития заболевания возникает слабость в шее и руках, затем может быть затронуто состояние дыхательных мышц и мышц нижней части тела. Симптомы обычно возникают в период от 12 до 36 часов после заражения, но могут проявиться и через четыре часа, и в течение восьми дней. При отсутствии своевременной медицинской помощи заболевание может привести к летальному исходу.

Продолжение после рекламы

У раневого ботулизма симптомы схожи с пищевым. Однако их проявление может задержаться на срок до двух недель.

Аналогичная ситуация с симптомами дыхательного ботулизма. Ему характеры такие же симптомы, но на поздних стадиях заболевания развивается паралич мышц и возникает дыхательная недостаточность.

Тем временем младенческий ботулизм у грудных детей проявляется такими симптомами, как запор, потеря аппетита, слабость и изменение характера плача. Кроме того, у ребенка может пропасть способность удерживать голову.

От каких продуктов можно заразиться ботулизмом

Как рассказала руководитель управления цифровой медицины САО ВСК, врач-терапевт Ольга Бакшутова, выявить ботулизм в продуктах визуально крайне трудно. Их запах, внешний вид и вкус могут быть нормальными. Наличие вздутия банки или странного запаха будет явным признаком наличия опасной бактерии.

«Некоторые признаки, такие как вздутие банок с консервами или странный запах, могут предупреждать о наличии Clostridium botulinum, но их отсутствие не гарантирует безопасность продукта», — заявила Бакшутова. Ее слова приводит газета «Известия».

Помимо этого в материале указано, что зачастую вспышки инфекции происходят из-за нарушения правил хранения продуктов. Важно следовать рекомендациям, в том числе температурному режиму, кислотности и герметичности упаковки. Вспышки могут происходить также из-за употребления домашних консервов с нарушением правил хранения.

Как лечится ботулизм

При подозрении на ботулизм требуется срочная госпитализация. Если обнаружены признаки заболевания, следует без промедления вызвать скорую помощь — промедление может привести к осложнениям, в том числе летальному исходу из-за паралича дыхательных мышц.

До приезда врачей необходимо принять меры: промыть желудок, использовать слабительные и сорбенты, поставить очистительную клизму. Последнее сможет снизить количество токсина и возбудителя в организме.

В условиях стационара главным способом лечения является применение специфической антитоксической противоботулинической сыворотки, которая позволяет нейтрализовать токсин. Кроме того, назначается антибактериальная терапия, направленная на уничтожение бактерий и нормализацию кишечной микрофлоры.

Пациентов с ботулизмом, как правило, размещают в инфекционном отделении либо в отделении реанимации. Им предписывается строгий постельный режим, а медицинский персонал обеспечивает постоянное наблюдение и при необходимости оказывает требуемую помощь. При оперативном начале лечения прогноз, как правило, благоприятный: полное восстановление здоровья происходит в течение нескольких месяцев, при этом необратимые последствия, как правило, не возникают.

Продолжение после рекламы

Как избежать заражения ботулизмом

Профилактика ботулизма достигается за счет соблюдения правил гигиены питания, а также контроля над процессом приготовления и условиями хранения продуктов. При консервировании продуктов в домашних условиях необходимо придерживаться следующих правил: