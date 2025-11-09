Логотип РИА URA.RU
Бухта в Севастополе прекратила работу

09 ноября 2025 в 13:56
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает telegram-канал Транспорт Севастополя. 

