Бухта в Севастополе прекратила работу
09 ноября 2025 в 13:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает telegram-канал Транспорт Севастополя.
