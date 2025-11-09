В Таганроге произошло отключение электричества
09 ноября 2025 в 13:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Таганроге в ряде районов города произошло отключение электроснабжения.
Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
«По информации ПАО „Россети“ произошло аварийное отключение высоковольтной линии» — пишет глава Таганрога в социальной сети.
Аварийные бригады уже занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Устранить аварию планируют в течение двух часов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал