Происшествия

В Таганроге произошло отключение электричества

09 ноября 2025 в 13:43
Фото: © URA.RU

В Таганроге в ряде районов города произошло отключение электроснабжения.

Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.  

«По информации ПАО „Россети“ произошло аварийное отключение высоковольтной линии» — пишет глава Таганрога в социальной сети. 

Аварийные бригады уже занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Устранить аварию планируют в течение двух часов. 

