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10 мая 2018
Главные новости Москвы
09:46  10 мая 2018 0

В России оказалось гораздо больше бедных, чем предполагалось

Нищенка. Челябинск, милостыня, санкции, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
Специалисты предлагают использовать новую методику при оценке доходов населенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС) предлагает утвердить новую методику учета бедных в России. Она позволяет иначе посмотреть на проблему и более точно определить количество нуждающихся в помощи.

В настоящее время Росстат оценивает уровень бедности по прожиточному минимуму. Если россиянин зарабатывает меньше 11 тысяч рублей в месяц, то считается нуждающимся в помощи. Однако не все специалисты согласны с такой методикой: «Объективную картину можно получить, если к чисто денежному (монетарному) методу добавить так называемый депривационный», — цитирует «Газета.ру» заведующую лабораторией ИНСАП РАНХиГС Елену Гришину.

Этот метод предлагает учитывать не то, сколько человек зарабатывает, а то, что он может и не может себе позволить. Как объясняют специалисты, в этом случае картина получается более репрезентативной. К примеру, если при традиционном подходе все пенсионеры считаются достаточно обеспеченными, поскольку пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, то при оценке их реальных финансовых возможностей ситуация меняется.

Согласно данным Росстата, в стране насчитывается порядка 20 миллионов бедных. По методике ИНСАП РАНХиГС, их получается уже 35 миллионов. В помощи нуждаются практически все семьи, воспитывающие трех и более детей, поскольку увеличивающиеся расходы родителей существенно превышают их совокупный доход.

Игорь Чукреев
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