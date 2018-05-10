Сын Пореченкова больше не может жить за границей

10:36 10 мая 2018 0

Владимир Любимцев не может проводить много времени с семьей из-за съемок Фото: Владимир Любимцев, «ВКонтакте»

Старший сын актера Михаила Пореченкова, который носит фамилию матери, мечтает перевезти свою семью из Эстонии, где она сейчас проживает, в Россию. Владимир Любимцев собирается купить собственное жилье, а не переезжать к отцу.

В интервью 7days.ru Любимцев рассказал, что много времени проводит с семьей отца в Москве, хотя его жена Юлия с дочкой Мирославой живут в Таллине. В этом месяце малышке исполнится три года. «Отец ее просто обожает! Постоянно связывается с ней по Интернету, а когда она приезжает погостить, не выпускает ее из рук и перед сном всегда читает сказки», — поделился Любимцев. В столице он намерен приобрести собственную квартиру, так как у Пореченкова и без семьи сына «в доме полно народа».

Сын Владимир появился у Михаила Пореченкова от первой гражданской жены — Ирины Любимцевой. Она умерла в 1995 году в Таллине. 28-летний Владимир Любимцев сейчас снимается с отцом в криминально-комедийном сериале «Полярный 17». Это их третья совместная работа.