Челябинский губернатор назначил двух заместителей министра

У министра Татьяны Кучиц появился первый зам
Челябинский губернатор Борис Дубровский назначил двух заместителей министра тарифного регулирования и энергетики области. Нынешний заместитель Антон Дрыга стал первым замом, а его должность заняла начальник отдела организации информационного взаимодействия этого ведомства Екатерина Черепанова, передает официальный сайт главы региона.
Антон Дрыга ранее работал начальником отдела стоимостных балансов и тарифного регулирования в ОАО «Челябэнергосбыт». Ему 35 лет. Должность первого заместителя министра, которую он занял, была вакантной.