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10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
11:49  10 мая 2018 0

Пермячка получила корону на конкурсе красоты в Турции. ФОТО

Модель поделилась событием с подписчикамиФото: Дарья Хохлова, Instagram

Уроженка Перми Дарья Хохлова получила корону «Мисс Эфес» на конкурсе красоты «Мисс Аполлон», который проходил в Турции. Радостью от завоеванного титула модель поделилась на своей странице в Instagram.

«Да, я не заняла призовое место, но меня ждал сюрприз! Оказывается, жюри приняло решение сделать топ-6, и сегодня я получила свою прекрасную корону. Я стала Miss Ephesus 2018», — написала Хохлова. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и опубликовала фотографию с мероприятия.

Всего за победу в конкурсе красоты боролись 20 девушек из России и зарубежья. Победительницей стала Евгения Матвеева, представительница Чебоксар (Чувашия).

Как ранее писало «URA.RU», международный конкурс красоты «Мисс Аполлон» проходил в турецком городе Дидим. Дарья Хохлова — финалистка конкурса «Мисс Волга», обладательница третьего места в конкурсе «Мисс национальный костюм». В 2016 году пермячка стала «Юной красой России», а недавно получила титул «Мисс Бикини» на международном конкурсе «Мисс Туризм».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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