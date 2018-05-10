Уроженка Перми Дарья Хохлова получила корону «Мисс Эфес» на конкурсе красоты «Мисс Аполлон», который проходил в Турции. Радостью от завоеванного титула модель поделилась на своей странице в Instagram.
«Да, я не заняла призовое место, но меня ждал сюрприз! Оказывается, жюри приняло решение сделать топ-6, и сегодня я получила свою прекрасную корону. Я стала Miss Ephesus 2018», — написала Хохлова. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и опубликовала фотографию с мероприятия.
Всего за победу в конкурсе красоты боролись 20 девушек из России и зарубежья. Победительницей стала Евгения Матвеева, представительница Чебоксар (Чувашия).
Как ранее писало «URA.RU», международный конкурс красоты «Мисс Аполлон» проходил в турецком городе Дидим. Дарья Хохлова — финалистка конкурса «Мисс Волга», обладательница третьего места в конкурсе «Мисс национальный костюм». В 2016 году пермячка стала «Юной красой России», а недавно получила титул «Мисс Бикини» на международном конкурсе «Мисс Туризм».