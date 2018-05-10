12:35 10 мая 2018 0

Этот дом в Переходном переулке полтора года был ничейным Фото: metrtv.ru

В Екатеринбурге жители ЖК «Гольфстрим» в переулке Переходном, 9, получили счета за апрель, согласно которым они должны заплатить за коммунальные услуги свыше 100 тысяч рублей. Жильцы утверждают, что управляющая компания «Ремстройкомплект», обслуживающая их квартиры, мошенничает. Теперь они пытаются избавиться от нее, создав ТСЖ.

Дом в переулке Переходном, 9, был построен в 2015 году. Управление им в первые месяцы осуществляла УК «Территория». С 22 апреля 2016-го по 23 августа 2017 года дом был «ничейным», однако отопление, электричество и прочие коммунальные блага люди получали. За этот период у них накопился долг. В апрельских платежках они увидели цифры, превышающие 100 тысяч рублей, которые, по утверждению УК, и являюся задолженностью.

«У нас новый дом, и у всех есть приборы учета. Пока мы были ничьи, мы все фиксировали, так как понимали, что платить все равно придется. Но эта управляющая компания — мошенники! У меня все записано, я должна 23 тысячи рублей, а они выставили стотысячный счет. Мы хотим заплатить наши долги напрямую поставщикам, минуя этого посредника-паразита, который хочет на нас нажиться», — рассказала «URA.RU» жительница дома по имени Наталья.

По словам Натальи, управляющая компания выставила завышенные счета всем жителям дома. Люди посчитали, что если сложить все счета, то УК получит с них 20 миллионов рублей. «Больше года наш дом никем не обслуживался, а теперь УК выставляет нам еще счета и за то, что они якобы уже в тот период занимались нашим домом. Хотя ведь есть документ, что они получили лицензию на право управления домом 23 августа 2017 года. Мы уже получили ответ от департамента стройнадзора, в котором сказано, что „Ремстройкомплекс“ не имеет права выставлять нам счета за тот период», — продолжает Наталья.

В управляющей компании между тем утверждают, что дом ничейным быть не мог: якобы, даже не имея лицензии на этот дом, «Ремстройкомплекс» всегда занимался его обслуживанием. «Лицензия у нас с 23 августа, но без документов мы всегда обслуживали дом, так что пусть платят. Нам выставили счета поставщики, а мы перенаправили их жителям-должникам. Если они хотят создать ТСЖ, то их право, насильно никого удерживать не будем», — заявил «URA.RU» начальник планово-экономического отдела УК «Ремстройкомплекса» Елена Льянова.

В департаменте стройнадзора считают, что Управляющая компания самовольничает Фото: жители дома