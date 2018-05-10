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10 мая 2018
12:50  10 мая 2018 0

Россию ждет катастрофический дефицит кадров уже через десять лет

Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, инженер, рабочий, фгуп приборостроительный завод
Специалисты рекомендуют срочно модернизировать систему образованияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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К 2030 году все европейские страны столкнутся с дефицитом специалистов. Но если Германия, где эта проблема стоит особенно остро, сможет решить ее за счет мигрантов, то России эксперты предрекают колоссальные убытки.

Общая нехватка инженеров в зоне ЕМЕА, куда входят Европа (включая Россию), Ближний Восток и Африка, к 2030 году достигнет 14,3 миллиона человек. Первыми с этой проблемой уже к 2020 году столкнутся США, Япония, Франция, Германия и Австралия. Россия некоторое время сможет справляться с ситуацией за счет особенностей своей экономики. Но затем ей тоже придется решать проблему поиска 2,8 миллиона квалифицированных кадров, без которых убытки составят порядка 300 миллиардов долларов, пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное Korn Ferry Hay Group.

Российские компании уже сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, отмечают опрошенные Ридус эксперты. Особенно заметно это в сферах здравоохранения и науки. Проблему специалисты видят в том, что долгое время инженерные специальности были непрестижны из-за низких зарплат. Кроме того, российская система образования не успевает подстраиваться под мировые тренды и современные технологии. «Большинство профессий устарело, многие профессии поменяли специфику, а система образования продолжает выпускать специалистов по старым правилам», — поясняет эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Игорь Чукреев
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