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10 мая 2018
13:10  10 мая 2018 0

В Черногории российская туристка сорвалась со скалы

Черногория, черногория
Попытка пройти через перевал закончилась трагическиФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Российская туристка Эльвира Баранова погибла при неудачной попытке пройти перевал Самар в горном массиве Дурмитор на севере Черногории. Во время подъема она сорвалась со скалы.

«Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили пострадавшую без признаков жизни. Рядом находился руководитель группы, также гражданин России, который пытался оказать первую помощь. Он с Барановой и еще тремя россиянками пытался пройти перевал Самар, когда произошел несчастный случай», — цитирует RT Горную службу спасения Черногории.

Сообщается также, что после осмотра места происшествия спасатели начали эвакуацию россиян, входивших в состав группы. После пережитого инцидента те были подавлены и оказались не в состоянии самостоятельно завершить маршрут.

Игорь Чукреев
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