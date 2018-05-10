Раскрыто громкое убийство мэра уральского города

Челябинские следователи окончили расследование громкого убийства, совершенного в регионе в прошлом веке. Обвинение в организации и исполнении убийства мэра Копейска Сергея Вялова предъявлено четырем подозреваемым.
«Следствием установлено, что в августе 1995 года обвиняемые организовали и совершили убийство главы города Копейска в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества. В настоящее время они отбывают наказание за совершение других преступлений», — сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.
Отмечается, что еще один подозреваемый объявлен в розыск. Кроме того, все они проверяются на возможную причастность и к другим тяжким преступлениям, совершенным в период с 1994 по 2000 год.
Убийство Сергея Вялова произошло в ночь на 30 августа 1995 года. Его расстреляли возле подъезда собственного дома. Изначально по данному делу было задержано несколько человек, но доказать их вину не удалось.
О том, что следователи готовы назвать имена исполнителей убийства, руководитель челябинского следственного управления Денис Чернятьев сообщал журналистам в конце февраля 2018 года. Тогда же стало известно о задержании предполагаемого организатора и двух исполнителей преступления.