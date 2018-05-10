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10 мая 2018
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07 мая 2018
13:21  10 мая 2018 0

Раскрыто громкое убийство мэра уральского города

Тактико-специальное учение
Обвинение предъявлено четырем подозреваемымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские следователи окончили расследование громкого убийства, совершенного в регионе в прошлом веке. Обвинение в организации и исполнении убийства мэра Копейска Сергея Вялова предъявлено четырем подозреваемым.

«Следствием установлено, что в августе 1995 года обвиняемые организовали и совершили убийство главы города Копейска в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества. В настоящее время они отбывают наказание за совершение других преступлений», — сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Отмечается, что еще один подозреваемый объявлен в розыск. Кроме того, все они проверяются на возможную причастность и к другим тяжким преступлениям, совершенным в период с 1994 по 2000 год.

Убийство Сергея Вялова произошло в ночь на 30 августа 1995 года. Его расстреляли возле подъезда собственного дома. Изначально по данному делу было задержано несколько человек, но доказать их вину не удалось.

О том, что следователи готовы назвать имена исполнителей убийства, руководитель челябинского следственного управления Денис Чернятьев сообщал журналистам в конце февраля 2018 года. Тогда же стало известно о задержании предполагаемого организатора и двух исполнителей преступления.

Игорь Чукреев
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