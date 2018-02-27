19:13 27 февраля 2018 0

Денис Чернятьев призвал СМИ быть осторожнее с информацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев 27 февраля, во вторник, провел пресс-конференцию, на которой рассказал о самых резонансных расследованиях. Речь шла об обманутых дольщиках «Речелстроя», заказном убийстве главы Копейска и насилии над детьми школы-интерната, передает корреспондент «URA.RU».

Чернятьев заявил о раскрытии убийства главы Копейска Сергея Вялова. Преступление было совершено в ночь с 29 по 30 августа 1994 года. Вялова расстреляли у подъезда собственного дома, его тело обнаружили рано утром. По этому делу были задержаны подозреваемые, но их вина не подтвердилась. Спустя почти 24 года задержаны заказчик и два исполнителя. Подробности Чернятьев раскрывать не стал.

Руководитель следственного управления также прокомментировал ход расследования в деле о сексуальном насилии над воспитанниками коррекционной школы-интерната. «Дело об интернате передали в 4-е следственное управление из-за излишнего ажиотажа в СМИ, осложнившего работу следователей», — заявил Денис Чернятьев. Он также сообщил, что с детьми работают психологи, чтобы минимизировать вред, нанесенный подросткам. «Там еще разбираться и разбираться в ситуации, — пояснил начальник управления. — Как только нам стало известно о преступлении, сформировали самую квалифицированную группу специалистов, две недели работали и раскрыли преступление». Чернятьев призвал прессу быть осторожнее с информацией, отметив, что любое сообщение о детях является вторжением в их личную жизнь.

Комментируя ход расследования уголовного дела по обманутым дольщикам «Речелстроя» в Челябинске, Чернятьев заявил, что управление проведет проверку министерства строительства региона на предмет возможной халатности. Следственные органы хотят проверить, действительно ли чиновники сделали все, чтобы не допустить проблемной ситуации. «Определенные признаки нарушения видим, — сообщил Чернятьев. — Пока не решен вопрос, как будут квалифицированы эти нарушения, по уголовному делу или административному». В пресс-службе минстроя «URA.RU» заявили, что действовали в рамках закона и суть претензий следственных органов им пока непонятна. По уголовному делу «Речелстроя» арестован директор строительной фирмы.

Денису Чернятьеву задали вопрос, понесет ли наказание начальство бывшего замруководителя следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александра Есипова. Есипов арестован по обвинению в коррупции. «Руководитель следственного отдела будет уволен или перемещен на нижестоящую должность. По-человечески мне немного стыдно за подчиненного, но каждому в душу не заглянешь», — признался начальник следственного управления.

Что касается других громких уголовных дел, то все еще остается нераскрытым убийство гендиректора «Челябэнергосбыта» Вячеслава Середкина и его супруги. «В прошлом году возобновлялось расследование для проверки информации о причастности конкретных лиц. К сожалению, информация не подтвердилась», — сообщил Чернятьев. На этой же конференции начальник управления заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина.