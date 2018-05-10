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10 мая 2018
15:09  10 мая 2018 2

Организаторов несанкционированных митингов будут штрафовать за школьников

Несанкционированное шествие сторонников Навального у кинотеатра Россия. Курган, митинг, оцепление, несанкционированный митинг
За использование на протестах труда несовершеннолетних придется платитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответственности организаторов несанкционированных митингов за участие в мероприятии школьников. Депутаты хотят штрафовать тех, кто призывает несовершеннолетних на уличные акции протеста.

За вовлечение школьников в несанкционированные митинги граждан предлагается штрафовать в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо наказывать обязательными работами до 100 часов или арестом на 15 суток. Должностным лицам штрафы предлагается установить в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а организациям — до 500 тысяч, сообщает «Русская планета».

Как отмечают авторы законопроекта, их инициатива позволит бороться с теми, кто вовлекает подростков в уличные акции протеста и внушает им правовой нигилизм. Так, по словам депутата Евгения Ревенко, с помощью подобных средств организаторы прививают несовершеннолетним неправильное отношение к правовому регулированию подобных вопросов, отучая их от различных способов построения конструктивного диалога, пишет «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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