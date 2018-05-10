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07 мая 2018
18:15  10 мая 2018 0

В ХМАО после трагедии в Кемерове закрыли «последний оплот цивилизации». Владельцы винят конкурентов

Клипарт. разное. 16 апреля 2014г, закрыто, табличка, время работы, расписание
В Югре закрыли ТРЦ, который был единственным для целого ряда населенных пунктовФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Игриме Березовского района ХМАО закрыт единственный в городе крупный торговый центр. Эту информацию «URA.RU» подтвердил владелец ТРЦ Дмитрий Куперштейн.

Трехэтажный торговый центр «Купермаркет» был открыт в 2017 году — это единственный подобный объект не только в Игриме, но и практически во всем Березовском районе, который считается одним из самых отдаленных в регионе. Во время проверки, которую массово провели в российских ТЦ после трагедии в Кемерове, в «Купермаркете» были найдены нарушения в организации противопожарной безопасности — через суд ТРЦ закрыли до устранения всех недочетов. Владелец центра уверен, что нарушения незначительные, а сама ситуация могла быть инициирована конкурентами.

«Мне открыто люди, владельцы небольших магазинчиков говорили — вот ты открылся, молодец, но у нас-то продажи упали. А мы, по сути, выполняем социальную функцию, находимся почти на острове — завоз к нам два раза в год. Стараемся держать низкие цены, даем рабочие места в поселке, и тут нас закрывают за отсутствие нескольких табличек, указателей и нехватку огнетушителей — системы оповещения и дымоудаления при этом работают», — рассказал Дмитрий Куперштейн.

По словам владельца ТРЦ, почти все нарушения уже устранены, но процесс открытия центра может растянуться на несколько месяцев. «Требуется присутствие сотрудника МЧС, а он нам говорит, что придет только по решению суда», — отметил бизнесмен. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО подтвердили, что это обязательная процедура — для досрочного открытия торговых центров действительно нужно решение суда. В ведомстве также отметили, что обычно такие вопросы рассматриваются в течение нескольких рабочих дней.

Как ранее сообщало «URA.RU», после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в России в результате проверок пожарной безопасности закрыли порядка 30% всех торговых центров. В некоторых регионах предприниматели даже объявили о планируемых акциях протеста.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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