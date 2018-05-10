Сыновья главы Чувашии и российского сенатора избили школьников

Сын главы Чувашии, 20-летний Михаил Игнатьев и сын сенатора от республики, 17-летний Вадим Николаев, подрались с тремя 15-летними школьниками. Причиной драки стал спор о статусности родителей.
На следующий день после драки полицейские пришли к побитым школьникам и отвезли их в отделение. Там их уже ждал сенатор Вадим Николаев. «Он сказал, что договорится с прокуратурой и СК. И не дай бог кому из нас обращаться туда же», — приводит слова одного из пострадавших Life.ru.
Родители избитых школьников утверждают, что на них оказывают давление. От них требуют, чтобы дети признались, что они сами спровоцировали конфликт. Из-за угроз семья одного побитого школьника даже уехала из города. В итоге обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию.