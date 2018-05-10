Шаляпину заплатили 10 миллионов за женитьбу на Цымбалюк-Романовской

16:15 10 мая 2018 0

Два артиста могут сыграть фейковую свадьбу ФОТО: Instagram-аккаунт Прохора Шаляпина

Телевизионная карьера Виталины Цымбалюк-Романовской продлится еще минимум четыре месяца. Бывшая помощница экс-супруги Армена Джигарханяна, адвокат Элина Мазур рассказала об условиях контракта эпатажной пианистки с федеральным каналом и будущей свадьбе с другим опальным артистом.

По словам Мазур, у Цымбалюк-Романовской нет альтернативных источников дохода, кроме телевизионных шоу, которые «хорошо платят». «У Виталины, насколько я знаю, контракт с „Первым каналом“ на полгода. А значит, до конца лета она будет туда ходить», — сообщает Элина Мазур. Она добавляет, что редакторам программы «Пусть говорят!» теперь приходится придумывать новые информационные поводы для того, чтобы интерес к персоне пианистки не пропадал. «На канале решили уговорить Прохора Шаляпина за десять миллионов сыграть любовь, а потом, возможно, и брак с бывшей зазнобой Джигарханяна», — цитирует портал «Дни.ру» Элину Мазур.

Издание отмечает, что кандидатура будущего жениха Цымбалюк-Романовской возникла не сразу. Телеканал рассматривал несколько претендентов на руку и сердце бывшей супруги Джигарханяна, но большинство решили избежать подобного сюжета.

Стоит отметить, что в середине апреля Прохор Шаляпин в своем instagram-аккаунте опубликовал совместное фото с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В комментариях подписчики одобрили не только фотографию, но и сочетаемость двух ярких артистов: «Вам нужно вместе сойтись, как раз подходите друг другу. Два одиночества», «Прохор вы отлично смотритесь!», «Идеальная пара!», «Виталина расцвела рядом с Прохором. Интересный сюжет намечается».