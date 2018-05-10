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10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
16:20  10 мая 2018 0

Гости Екатеринбурга будут стоять огромные очереди в полицию вместе с мигрантами

Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, конвой, полиция россии, гуфсин
Гостям Екатеринбурга нужно будет оперативно получать временную регистрациюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всех гостей Екатеринбурга без прописки в городе обяжут зарегистрироваться в полиции в течение трех суток. Меры будут введены с 25 мая по 25 июля из-за проведения чемпионата мира по футболу.

Требование прописано в указе президента РФ от от 9 мая 2017 года №202, которое определяет меры безопасности в городах-участниках чемпионата. Гости Екатеринбурга с российским гражданством должны зарегистрироваться в любом районном отделении полиции в течение трех суток. Иностранцы — в течение суток.

«Возле отделений полиции будут огромные очереди, многие не успеют зарегистрироваться. Часть мигрантов станет работать нелегально, на свой страх и риск», — поделился с «URA.RU» прогнозом на ближайшие два месяца председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

Неисполнение данного требования, согласно 19.15.1 КОАП РФ, грозит штрафом до трех тысяч рублей. Согласно сообщению на сайте ГУ МВД РФ, центры регистрации будут работать без выходных, что, однако, не исключает повторения в Екатеринбурге истории, которая на днях произошла в Дегтярске. Там полиция столкнулась с разъяренными мигрантами, которые двое суток стояли в очереди на регистрацию. Оперативно получить комментарий свердловского главка не удалось.

Данил Бардин
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