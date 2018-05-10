В зауральском правительстве объяснили, зачем регион влезает в новые долги

16:24 10 мая 2018 0

Курганская область намерена открыть новые кредитные линии Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство Курганской области объявило аукционы на открытие шести кредитных линий с общим лимитом в 3,5 млрд рублей. Извещения о проведении электронных торгов размещены на портале госзакупок.

Невозобновляемые кредитные линии для финансирования дефицита бюджета Курганской области планируется открыть на три года. Начальная цена государственного контракта установлена в соответствии со средней процентной ставкой, которая составляет 7,853% годовых. При ее определении использовались размеры ставок за пользование кредитом по госконтрактам на идентичные услуги. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 июня. Сами аукционы назначены на 8 июня.

Как пояснил «URA.RU» замначальника финансового управления Курганской области Александр Голощапов, денежные средства могут направить на замещение более дорогих рыночных заимствований. «Ранее привлекались кредиты под более высокие проценты. Если аукцион состоится, мы сможем взять новые кредиты, чтобы погасить старые. Таким образом мы сможем сэкономить деньги», — заявил он. В настоящее время госдолг Курганской области составляет 16,6 млрд рублей, в том числе около 9,6 млрд рублей — коммерческие кредиты и почти 7 млрд рублей — бюджетные.

Напомним, в конце апреля сенатор Елена Перминова, ранее возглавлявшая финуправление Курганской области, в интервью «URA.RU» сообщала, что предстоящее открытие кредитной линии на 3,5 млрд рублей является для Зауралья подстраховкой. «Впереди у нас повышение МРОТ до прожиточного минимума, а потом уже в июне начнутся выплаты отпускных учителям. По закону не должно быть никаких задержек», — поясняла она. Кроме того, по словам Перминовой, «открытие кредитной линии не означает, что сегодня, завтра или даже послезавтра будут кредитные займы».