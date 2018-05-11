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Главные новости Курганской области
12:38  11 мая 2018 0

В Кургане рассказали, как изменится самый популярный торговый центр после реконцепции

Более 30 магазинов, которые сейчас работают в торговом центре, сохранят за собой местаФото: dars-development.ru

Площадь торгового центра «ГиперСити» в Кургане после реконструкции увеличится на четверть, а внутри появятся новые магазины федеральных сетей и кинотеатр. Открытие в обновленной концепции и интерьерах запланировано на 1 августа 2018 года, рассказал «URA.RU» управляющий «ГиперСити» Эдуард Юшкин.

В понедельник, 14 мая, торговый центр закрывается на реконцепцию. Менее чем за три месяца планируется обновить внутренний облик «ГиперСити» — проект дизайна разработала европейская компания. Поменяется и «начинка»: так, уже известно, что на месте бывшей развлекательной зоны «Бибабо» на площади 3000 кв. м появится семейный парк приключений «Zамания», почти 8000 кв. м на первом этаже займет гипермаркет «Лента», также ожидается открытие магазинов одежды H& M и FunDay. Юшкин добавил, что на месте, где раньше располагался «Спортмастер», появится кинотеатр, в котором будет от пяти до семи залов. Спортивный магазин переедет на бывшие площади «Уюттерры». Кроме того, на 3500 кв. м откроют строительный гипермаркет, название которого пока не уточняется.

«Площадь „ГиперСити“ увеличится с 45000 до 56000 кв. м. Сейчас мы находимся на стадии заключения договоров с партнерами, это будут в основном точки различных федеральных сетей. Все прошлые арендаторы также остаются с нами», — пояснил собеседник «URA.RU». По его словам, с некоторыми новыми магазинами посетители смогут познакомиться уже в августе, открытие других (например, «Ленты») запланировано на конец года.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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