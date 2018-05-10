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10 мая 2018
16:59  10 мая 2018 0

Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале

Форум
Режиссер монтировал картину, представленную в Каннах, под домашним арестомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Презентация отечественного фильма «Лето» на Каннском кинофестивале прошла без режиссера картины Кирилла Серебренникова. Представители французской стороны во время пресс-конференции объяснили ситуацию зрителям.

Ведущий кинофестиваля Джоэль Шапрон перед презентацией картины рассказал о просьбе министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана к президенту России Владимиру Путину. Он просил российского лидера посодействовать в приезде Кирилла Серебренникова в Канны. Накануне представления кинофильма представители фестиваля получили ответ от Путина. «Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — передает «Федеральное агентство новостей» слова ведущего.

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Режиссер монтировал картину, представленную на Каннском кинофестивале, находясь под домашним арестом. Ранее фильм уже раскритиковали лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков и Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя.

Павел Маркуш
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