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10 мая 2018
17:37  10 мая 2018 1

Российская модель умерла в США после секса под наркотиками

Россиянка погибла, едва достигнув совершеннолетияФОТО: страница Ольги Л. в Facebook

Россиянка Ольга Л. погибла после знакомства с американским врачом в городе Форд Лодердейл, штат Флорида. Юная модель из Архангельска употребила сразу несколько видов наркотиков, после чего занялась сексом с новым знакомым.

Известно, что знакомство 18-летней россиянки с 41-летним врачом скорой помощи Нэвилом Парихом произошло в спортивном баре. По итогу встречи пара решила продолжить общение в квартире Париха, где он предложил Лангиль несколько видов наркотиков на выбор. В том числе — кокаин, экстази и ксанакс. Мужчина утверждает, что россиянка употребила «все сразу», а после бурного секса отключилась, пишет Life.

По словам Париха, девушка «громко храпела» всю ночь, поэтому он лег спать отдельно. Утром, когда он пришел ее проверить, девушка была уже мертва. После гибели россиянки на ее странице в Facebook появилась запись, в которой ее друзья просят свидетелей знакомства Лангиль и Париха подтвердить или опровергнуть версию, согласно которой пара отправились в квартиру по обоюдному согласию.

Сергей Макеев
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