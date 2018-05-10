В Екатеринбурге ищут замену племяннику депутата Госдумы, уехавшему в Челябинск

18:55 10 мая 2018 1

Имя нового зампреда арбитражного суда Свердловской области станет известно не раньше июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на замещение должности зампреда арбитражного суда Свердловской области. Ранее занимавший эту должность Дмитрий Крашенинников в апреле возглавил Восемнадцатый арбитражный суд в Челябинске.

Информация об открытии вакансии опубликована на официальном сайте судейской коллегии. Прием заявок от кандидатов завершится 7 июня. Сроки рассмотрения резюме не уточняются.

Напомним, что Дмитрий Крашенинников (родственник депутата Госдумы Павла Крашенинникова) покинул Свердловской арбитражный ради повышения по службе. В апреле уроженец Магнитогорска возглавил судебную инстанцию, которая проверяет законность решений, вынесенных арбитражными судами республики Башкортостан, Курганской области, а также Оренбургской и Челябинской областей.