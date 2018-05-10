В Екатеринбурге ищут замену племяннику депутата Госдумы, уехавшему в Челябинск

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на замещение должности зампреда арбитражного суда Свердловской области. Ранее занимавший эту должность Дмитрий Крашенинников в апреле возглавил Восемнадцатый арбитражный суд в Челябинске.
Информация об открытии вакансии опубликована на официальном сайте судейской коллегии. Прием заявок от кандидатов завершится 7 июня. Сроки рассмотрения резюме не уточняются.
Напомним, что Дмитрий Крашенинников (родственник депутата Госдумы Павла Крашенинникова) покинул Свердловской арбитражный ради повышения по службе. В апреле уроженец Магнитогорска возглавил судебную инстанцию, которая проверяет законность решений, вынесенных арбитражными судами республики Башкортостан, Курганской области, а также Оренбургской и Челябинской областей.