Племянник депутата Госдумы получил высокий пост на Урале

Дмитрий Крашенинников, родственник депутата Госдумы от Свердловской области Павла Крашенинникова, назначен председателем Восемнадцатого арбитражного суда в Челябинске. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.
Уроженец Магнитогорска Дмитрий Крашенинников назначается на высокий пост на шестилетний срок, говорится в документе. Ранее он занимал должность зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области. Теперь же он возглавит судебную инстанцию, которая проверяет законность решений, вынесенных арбитражными судами республики Башкортостан, Курганской области, а также Оренбургской и Челябинской областей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что кандидатуру Дмитрия Крашенинникова одобрили в администрации президента. До этого появилась информация о том, что он может не получить новую должность из-за проблем с военкоматом и якобы уклонения от службы. Дядя Дмитрия Крашенинникова, депутат Госдумы Павел Крашенинников, позже назвал эти слухи глупостью.