{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
Главные новости 
09:29  04 апреля 2018 3

Племянник депутата Госдумы получил высокий пост на Урале

Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, крашенинников дмитрий
Дмитрий Крашенинников ранее был зампредседателя Арбитражного суда Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Крашенинников, родственник депутата Госдумы от Свердловской области Павла Крашенинникова, назначен председателем Восемнадцатого арбитражного суда в Челябинске. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Уроженец Магнитогорска Дмитрий Крашенинников назначается на высокий пост на шестилетний срок, говорится в документе. Ранее он занимал должность зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области. Теперь же он возглавит судебную инстанцию, которая проверяет законность решений, вынесенных арбитражными судами республики Башкортостан, Курганской области, а также Оренбургской и Челябинской областей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что кандидатуру Дмитрия Крашенинникова одобрили в администрации президента. До этого появилась информация о том, что он может не получить новую должность из-за проблем с военкоматом и якобы уклонения от службы. Дядя Дмитрия Крашенинникова, депутат Госдумы Павел Крашенинников, позже назвал эти слухи глупостью.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров