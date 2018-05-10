Многодетная россиянка «заминировала» роддом, чтобы избежать аборта

20:27 10 мая 2018 0

Женщина решила рожать вопреки советам возлюбленного Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Костромы «заминировала» местный роддом, чтобы избежать аборта, на котором настаивал ее любовник. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным ведомства, мать троих детей вопреки советам мужчины решила родить еще одного ребенка. Чтобы избежать аборта, в назначенный день женщина сообщила экстренным службам, что в здании заложена бомба. В результате действий телефонной хулиганки работа учреждения была приостановлена. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения, пишет Life.

Ранее стало известно, что жительницы Белгородской области не смогут сделать аборт без одобрения служителей РПЦ. Новый обходной лист, разработанный региональным Минздравом, требует от беременной встречи с представителями местной Епархии.