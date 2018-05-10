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10 мая 2018
20:27  10 мая 2018 0

Многодетная россиянка «заминировала» роддом, чтобы избежать аборта

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Женщина решила рожать вопреки советам возлюбленногоФото: depositphotos.com © URA.RU
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Жительница Костромы «заминировала» местный роддом, чтобы избежать аборта, на котором настаивал ее любовник. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным ведомства, мать троих детей вопреки советам мужчины решила родить еще одного ребенка. Чтобы избежать аборта, в назначенный день женщина сообщила экстренным службам, что в здании заложена бомба. В результате действий телефонной хулиганки работа учреждения была приостановлена. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения, пишет Life.

Ранее стало известно, что жительницы Белгородской области не смогут сделать аборт без одобрения служителей РПЦ. Новый обходной лист, разработанный региональным Минздравом, требует от беременной встречи с представителями местной Епархии.

Сергей Макеев
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