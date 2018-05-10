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10 мая 2018
23:12  10 мая 2018 0

Экс-глава МИД Чехии выступил с заявлением о производстве «Новичка»

Земан считает, что факт производства вещества все-таки былФото: kremlin.ru
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Экс-глава МИД Чехии Лубомир Заоралек заявил, что газ «Новичок» не производился в стране и никогда не хранился на ее территории. Об этом он сказал по итогам заседания парламентского комитета по международным делам, пишет РИА «Новости».

Таким образом Заоралек опроверг слова президента Чехии Милоша Земана, который 3 мая заявил, что небольшое количество газа, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, все же было произведено в Брно. «С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился», — сказал Земан.

О том, что небольшое количество опасного вещества было произведено и затем уничтожено в НИИ Минобороны Чехии, Земан рассказал в начале мая. По его словам, это произошло в ноябре 2017 года, пишет «Национальная служба новостей». Однако в апреле на закрытом заседании чешские парламентарии пришли к выводу, что газ «Новичок» в Чехии не производился и не хранился.

Дарья Корчак
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