01:30 11 мая 2018 0

ЗРК «Панцирь-С1» предназначен для поражения целей на небольших расстояних Фото: Википедия

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения в Сирии зенитного комплекса «Панцирь -С1» российского производства. Новейшие средства ПВО были поставлены правительственным войскам САР лишь на днях.

На видео, переданном камерой ракеты Spike NLOS, четко прослеживаются очертания новейшего пушечно-ракетного зенитного комплекса на базе автомашины «КамАЗ», к которому приближается ракета, после чего видео обрывается. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на израильские СМИ, «Панцирь» стал первым уничтоженным в Сирии современным зенитным комплексом подобного класса.

К данному часу известно, что удар по территории Сирии стал ответом на обстрел сирийской армией подконтрольных Израилю Голанских высот из реактивных систем залпового огня. Как передает «Лента» со ссылкой на данные российского Минобороны, израильтяне в течение двух часов выпустили по территории Сирии 60 авиационных ракет класса «воздух — земля», а также 10 тактических ракет класса «земля — земля». В зону поражения попали районы Сирии, в которых дислоцированы иранские силовики и средства сирийской противовоздушной обороны.

Отметим, ЗРК «Панцирь — С1» вооружен двумя автоматическими пушками и 12 ракетами «земля-воздух» и способен вести боевые действия как в одиночку, так и в составе батареи — в этом случае одна из машин выполняет функцию командного пункта. О поставках «Панцирей» в Сирию стало известно в конце апреля.