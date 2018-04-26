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26 апреля 2018
25 апреля 2018
06:34  26 апреля 2018 0

Россия отправила в Сирию партию ракетных комплексов «Панцирь»

Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, с-300, зрпк панцирь-1с, улица новосибирская 2-ая
ЗРПК «Панцирь» уже применялся для отражения налета беспилотников на авиабазу ХмеймимФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия направила в сирийский порт Тартус дополнительные партии зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», которые уже используются сирийской армией для уничтожения как наземных, так и воздушных целей.

К примеру, как отметили в Минобороны РФ, в ходе авиаудара западной коалиции в середине апреля из «Панциря С-1» выпустили 25 ракет, которые поразили 23 цели, пишет «Коммерсант». Кроме того, вечером 24 апреля ракетный комплекс отразил атаку российской авиабазы Хмеймим беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал «Известиям» генерал-полковник Сергей Рудской, на этот раз «Панцирь» применялся вместе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При их помощи беспилотники были сначала сбиты с курса, а позже уничтожены автоматическими пушками ракетного комплекса.

Ранее, напомним, Пентагон пожаловался на применение комплексов радиоэлектронной борьбы против американской авиации в Сирии. По слова командующего Силами специальных операций генерала-лейтенанта Тони Томаса, противники блокируют американские средства коммуникации, а также выводят из строя самолеты АС-130. пишет РИА «Новости».

Александр Черноскутов
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