{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
12:30  10 мая 2018 0

Лоза: «Юлию Самойлову используют. Это диверсия против страны»

Прогноз на «Евровидение-2018». Ставки уже делают на 2019-й: рассматривают Бузову
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Кадр из нового выступления СамойловойФото: eurovisionary.com

В финале «Евровидения», которое состоится сегодня, 10 мая, российской певице Юлии Самойловой прочат место во второй десятке. Таков вердикт музыкальных критиков, опрошенных «URA.RU»: отправлять певицу на конкурс снова было ошибкой — изменились политические реалии.

В нынешнем году в «Евровидении» принимают участие 43 страны, включая Россию, которая вернулась на конкурс после годового перерыва. Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова с композицией I Won’t Break («Я не сломаюсь»). Напомним, она была отобрана «Первым каналом» для участия в «Евровидении» еще в прошлом году. Однако тогда Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году, России пришлось пропустить «Евровидение-2017».

Самойлова Юлия, самойлова юлия
Юлия Самойлова подверглась резкой критике
Фото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram

Изначально выдвижение инвалида-колясочника Юлии Самойловой для участия в конкурсе «Евровидение» было «политической акцией», что в корне неверно, утверждает в разговоре с «URA.RU» музыкальный критик Сергей Соседов. «Но Юля едет на „Евровидение“ с ужасной песней. Она совсем не хитовая, не выигрышная, не запоминается. Вся песня — это две-три ноты. Простите, но там нечего петь. Она и не поет, а фактически три минуты разговаривает, — заявил Соседов. — В лучшем случае Самойлова попадет во вторую десятку».

Композитор Юрий Лоза называет «Евровидение» не иначе как «британским междусобойчиком». «Мы не показываем свою культуру, наоборот! Демонстрируем, что у нас ничего нет — покупаем в Америке какую-то песню за миллион, заказываем у французов костюмы. А сами предстаем в роли бездарей, которые умеют только качать нефть и пилить бабло», — заявил он «URA.RU».

По его словам, «Евровидение» превратилось «исключительно в бизнес и политику», поэтому Юлию Самойлову могли отчасти использовать. «Отправлять Самойлову с какой-то непонятной песней на этот конкурс я считаю настоящей диверсией против России и всей российской культуры», — сказал Лоза. Он уточнил, что его песни «поют американцы», однако к нему никто не обратился с предложением написать хит для европейского конкурса.

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Многие россияне не прочь видеть Ольгу Бузову на «Евровидении»
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По мнению руководителя агентства «Социальные коммуникации» Ильи Паймушкина, Юлия Самойлова с самого начала была идеологическим проектом власти. «Он [проект] был придуман при проведении „Евровидения“ на Украине и автоматически передвинулся на этот год. И это вовсе не проект, поддержанный жителями нашей страны. Когда в „Евровидении“ участвовала группа „Тату“, она была очень популярна в России и за нее болело большое количество людей. Юля Самойлова не имеет даже доли успеха топовых исполнителей российской эстрады и широкого круга поклонников. Поэтому принцип участия в конкурсе не совсем понятен обычному обывателю», — пояснил собеседник «URA.RU».

По его словам, нужно пробовать, экспериментировать, выставлять новых исполнителей: «Есть масса талантливых ребят из проекта „Голос“, есть исполнители, которые нравятся молодежи. Думаю, ту же Ольгу Бузову как эксперимент, поддержало бы гораздо больше молодых ребят».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров