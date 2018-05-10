Лоза: «Юлию Самойлову используют. Это диверсия против страны»

12:30 10 мая 2018 0

Кадр из нового выступления Самойловой Фото: eurovisionary.com

В финале «Евровидения», которое состоится сегодня, 10 мая, российской певице Юлии Самойловой прочат место во второй десятке. Таков вердикт музыкальных критиков, опрошенных «URA.RU»: отправлять певицу на конкурс снова было ошибкой — изменились политические реалии.

В нынешнем году в «Евровидении» принимают участие 43 страны, включая Россию, которая вернулась на конкурс после годового перерыва. Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова с композицией I Won’t Break («Я не сломаюсь»). Напомним, она была отобрана «Первым каналом» для участия в «Евровидении» еще в прошлом году. Однако тогда Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году, России пришлось пропустить «Евровидение-2017».

Юлия Самойлова подверглась резкой критике Фото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram

Изначально выдвижение инвалида-колясочника Юлии Самойловой для участия в конкурсе «Евровидение» было «политической акцией», что в корне неверно, утверждает в разговоре с «URA.RU» музыкальный критик Сергей Соседов. «Но Юля едет на „Евровидение“ с ужасной песней. Она совсем не хитовая, не выигрышная, не запоминается. Вся песня — это две-три ноты. Простите, но там нечего петь. Она и не поет, а фактически три минуты разговаривает, — заявил Соседов. — В лучшем случае Самойлова попадет во вторую десятку».

Композитор Юрий Лоза называет «Евровидение» не иначе как «британским междусобойчиком». «Мы не показываем свою культуру, наоборот! Демонстрируем, что у нас ничего нет — покупаем в Америке какую-то песню за миллион, заказываем у французов костюмы. А сами предстаем в роли бездарей, которые умеют только качать нефть и пилить бабло», — заявил он «URA.RU».

По его словам, «Евровидение» превратилось «исключительно в бизнес и политику», поэтому Юлию Самойлову могли отчасти использовать. «Отправлять Самойлову с какой-то непонятной песней на этот конкурс я считаю настоящей диверсией против России и всей российской культуры», — сказал Лоза. Он уточнил, что его песни «поют американцы», однако к нему никто не обратился с предложением написать хит для европейского конкурса.

Многие россияне не прочь видеть Ольгу Бузову на «Евровидении» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По мнению руководителя агентства «Социальные коммуникации» Ильи Паймушкина, Юлия Самойлова с самого начала была идеологическим проектом власти. «Он [проект] был придуман при проведении „Евровидения“ на Украине и автоматически передвинулся на этот год. И это вовсе не проект, поддержанный жителями нашей страны. Когда в „Евровидении“ участвовала группа „Тату“, она была очень популярна в России и за нее болело большое количество людей. Юля Самойлова не имеет даже доли успеха топовых исполнителей российской эстрады и широкого круга поклонников. Поэтому принцип участия в конкурсе не совсем понятен обычному обывателю», — пояснил собеседник «URA.RU».

По его словам, нужно пробовать, экспериментировать, выставлять новых исполнителей: «Есть масса талантливых ребят из проекта „Голос“, есть исполнители, которые нравятся молодежи. Думаю, ту же Ольгу Бузову как эксперимент, поддержало бы гораздо больше молодых ребят».