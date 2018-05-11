06:00 11 мая 2018 0

По версии следствия, миллиардер Зиявудин Магомедов отвечал в сообществе за «экономику» ФОТО: Зиявудин Магомедов, Instagram

Совладельцам группы «Сумма» братьям-миллиардерам Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Общий ущерб по семи эпизодам составил не менее 2,5 млрд рублей.

На днях следователь следственного департамента МВД Николай Будило предъявил всем троим фигурантам дела обвинения, а также провел допрос в новом процессуальном статусе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В обвинении подчеркивается, что Зиявудин являлся лидером сообщества и отвечал в нем за «экономику», а его брат — Магомед обеспечивал силовое и политическое прикрытие незаконных операций.

Примечательно, что подозреваемые свою вину не признали. Защита направила заявление в правоохранительные органы протест в связи с тем, что по одному из эпизодов — хищению в Объединенной зерновой компании — руководство «Суммы» само обнаружило нарушения.

Помимо этого, следствие планирует предъявить обвинения другим участникам предполагаемого преступного сообщества, а именно: бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, а также замглавы регионального управления капстроительства Сергею Трубинскому. Отмечается, что все трое фигурантов ранее были арестованы за мошенничество.

Напомним, Магомедовых вместе бывшим главой компании «Интэкс» Артуром Максидовым задержали 30 марта после серии оперативно-следственных мероприятий. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по фактам хищений в особо крупных размерах, в частности из госбюджета выделенного на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Срок ареста троих организаторов ОПС истекает 30 мая, однако следствие намерено ходатайствовать о его продлении. Ранее сообщалось, что суд оказался от освобождения под предложенный братьями Магомедовыми залог в 2,5 млрд рублей.