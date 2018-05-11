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11 мая 2018
09:03  11 мая 2018 0

Из-за антироссийских санкций в центре Вашингтона не могут починить туалеты

США. Клипарт, сша, соединенные штаты америки, usa, монумент вашингтона
Жители Вашингтона тоже страдают от санкций против РФФото: Ксения Сальникова © URA.RU
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Американские санкции в отношении владельца частной бизнес-группы «Ренова» Виктора Вексельберга и связанных с ним структур привели к задержке поставок оборудования, необходимого для ремонта туалетов в администрации парковой зоны Национальной аллеи в Вашингтоне. Об этом сообщает The Huffington Post.

В туалетах в здании администрации музея сломались канализационные насосы. Из-за необходимости ремонта пользоваться этими уборными запретили. Сотрудникам администрации комплекса памятников пришлось долго ждать замены насосов и пользоваться вместо этого переносными туалетами. «Туалеты в здании администрации начали работу 20 апреля, а переносные туалеты со стоянки рядом со зданием убрали в этот вторник», — следует из материала издания.

Необходимое оборудование администрация Национальной аллеи в конце марта заказала у компании Chesapeake Environmental Equipment, которая занимается продажей продуктов швейцарского концерна Sulzer. Последний как раз и попал под ограничения из-за санкций в отношении Вексельберга: до недавнего времени контрольный пакет акций компании принадлежал «Ренове».

Под санкции США, введенные 6 апреля 2018 года, попали 38 россиян и 11 связанных с ними компаний. Группа «Ренова» попросила у российского правительства помощи и направила список мер, необходимых для поддержания активов компании. Одна из мер — полный запрет на импорт газировки и минералки. Как писала «Национальная служба новостей», в Совфеде поддержали инициативу.

Ксения Томашова
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