Из-за антироссийских санкций в центре Вашингтона не могут починить туалеты

Американские санкции в отношении владельца частной бизнес-группы «Ренова» Виктора Вексельберга и связанных с ним структур привели к задержке поставок оборудования, необходимого для ремонта туалетов в администрации парковой зоны Национальной аллеи в Вашингтоне. Об этом сообщает The Huffington Post.
В туалетах в здании администрации музея сломались канализационные насосы. Из-за необходимости ремонта пользоваться этими уборными запретили. Сотрудникам администрации комплекса памятников пришлось долго ждать замены насосов и пользоваться вместо этого переносными туалетами. «Туалеты в здании администрации начали работу 20 апреля, а переносные туалеты со стоянки рядом со зданием убрали в этот вторник», — следует из материала издания.
Необходимое оборудование администрация Национальной аллеи в конце марта заказала у компании Chesapeake Environmental Equipment, которая занимается продажей продуктов швейцарского концерна Sulzer. Последний как раз и попал под ограничения из-за санкций в отношении Вексельберга: до недавнего времени контрольный пакет акций компании принадлежал «Ренове».
Под санкции США, введенные 6 апреля 2018 года, попали 38 россиян и 11 связанных с ними компаний. Группа «Ренова» попросила у российского правительства помощи и направила список мер, необходимых для поддержания активов компании. Одна из мер — полный запрет на импорт газировки и минералки. Как писала «Национальная служба новостей», в Совфеде поддержали инициативу.