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11 мая 2018
10:18  11 мая 2018 3

Самойлова не смогла сдержать эмоций после провала на полуфинале «Евровидения». ФОТО

После оглашения результатов голосования Самойлова расплакалась@super.ru, Instagram

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном конкурсе «Евровидение 2018» поблагодарила всех, кто поддерживал ее. Во втором полуфинале артистка не набрала достаточного количества голосов жюри и зрителей, поэтому не получила права дальнейшего участия. После оглашения результатов голосования она не смогла сдержать слез.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто болеет за меня, переживает. Хочу сказать большое спасибо моей команде, тем, кто со мной работал», — высказалась Самойлова. Свое участие в «Евровидении» она назвала потрясающим и незабываемым опытом, пишет агентство Nation News. Отметим, что финал песенного конкурса состоится 12 мая в столице Португалии Лиссабоне.

Ранее стало известно, что во втором полуфинале «Евровидения-2018», во время своего выступления Самойлова пропустила несколько слов в своей песне. Ситуацию спасли бэк-вокалисты, однако поклонники эстрадной песни болезненно восприняли тот факт, что российская участница не прошла в финал: «А можно было бэк вокалистов и танцоров отправить без Юли?», «Жаль очень её, но это конкурс не её уровня. Петь она не умеет, это факт. Мечты мечтами, но это позор, конечно», «Жалко девочку, но надо адекватно оценивать свои способности и таланты».

Целесообразность участия Юлии Самойловой в «Евровидении» эксперты обсуждали до полуфинального выступления. В разговоре с «URA.RU» музыкальные критики отводили певице место во второй десятке рейтинга. Более того, певец и композитор Юрий Лоза назвал отправку артистки в Лиссабон «диверсией».

Иван Шестак
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