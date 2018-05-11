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11 мая 2018
10 мая 2018
07:34  11 мая 2018 0

Самойлова на «Евровидении» забыла свою песню

Ситуацию спасли бэк-вокалисты@jsvok, Instagram

Известная российская певица Юлия Самойлова, выступая во втором полуфинале музыкального конкурса «Евровидение», пропустила несколько слов в своей песне. Ситуацию спасли бэк-вокалисты, однако телезрители заметили заминку. После подсчета голосов стало ясно, что россиянка не прошла в финал конкурса.

Досадный инцидент произошел с Самойловой, когда она исполняла свою композицию I Won’t Break (на видео с 0:21 секунды). По всей видимости, причиной этому послужило волнение. Артистка пропустила вступление в одном из куплетов. Однако, взяв себя в руки, певица продолжила свой номер, пишет StarHit.

Ранее стало известно, что по результатам голосования в финал «Евровидения» вышли артисты, представляющие следующие страны: Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды. Кроме них, в первом полуфинале в решающий этап прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Финал международного песенного конкурса состоится 12 мая.

В разговоре с «URA.RU» композитор Юрий Лоза назвал «Евровидение» «британским междусобойчиком». По его мнению, на конкурсе мы не показываем свою культуру, наоборот «демонстрируем, что у нас ничего нет — покупаем в Америке какую-то песню за миллион, заказываем у французов костюмы. А сами предстаем в роли бездарей, которые умеют только качать нефть и пилить бабло».

Иван Шестак
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