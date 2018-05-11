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Главные новости Курганской области
11:44  11 мая 2018 3

Жителям Кургана и двух райцентров на два дня перекроют воду

Разное. Курган, вода из крана, мойка посуды
В кранах курганцев два дня не будет водыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Областной центр Зауралья и несколько крупных населенных пунктов на двое суток останутся без водоснабжения. В соответствии с постановлением администрации Кургана подача холодной воды с Арбинских очистных сооружений будет прекращена с 00 часов 18 мая до 24 часов 19 мая.

В течение двух дней специалисты «Водного союза» проведут ремонтные работы на очистных сооружениях, а также сетях холодного водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба компании. В частности, планируется произвести замену запорной арматуры на водопроводах диаметром 1000 мм по улице Галкинской и проспекту Конституции. «Установка задвижек позволит начать производство работ, финансируемых за счет субсидии в 2018 году, без дополнительного отключения водоснабжения в городе», — пояснил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.

На время проведения работ без водоснабжения останутся жители Кургана, Юргамыша, Кетово, а также микрорайонов Увал, Черемухово и Тополя. Отключение не коснется лишь микрорайонов варгашинского направления (Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки, Утяк). «Водный Союз» будет осуществлять подвоз воды в учреждения УФСИН, больницы и поликлиники, дом ребенка, спецприемники и приюты в соответствии с поданными заявками.

Отмечается, что в нормальном режиме водоснабжение будет восстановлено к 9 часам 20 мая. Исключение составляют микрорайоны Восточный, Рябково, а также улица Дзержинского, где подача воды будет полностью восстановлена к 20 часам. Впрочем, до 22 мая, пока не будут готовы результаты анализа воды, использовать водопроводную воду можно будет только для технических нужд.

Станислав Достовалов
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