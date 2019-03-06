Больше 30 человек с транспарантами в Сургуте митинговали в поддержку опального испанского музыканта Фото: группа «КПРФ город Сургут» во «ВКонтакте»

Сургутские коммунисты провели санкционированный митинг на необычную тематику — они выступили в поддержку испанского музыканта и политического активиста Пабло Хаселя. Информация об этом размещена в официальном паблике местного отделения КПРФ в социальных сетях.

К сургутским коммунистам на акции присоединились также члены одиозной общественной организации «Совесть». Как объяснили организаторы митинга, призыв поддержать испанца (на родине он находится под следствием) прокатился по политическим движениям марксистского толка в стране. Сургутское отделение КПРФ решило на него откликнуться.

Фото с прошедшего митинга уже распространяется в социальных сетях. Репостнул его и сам Пабло Хассель со словами признательности. «Во-первых, это моральная поддержка человека. Он близок нам по убеждениям. Во-вторых, мы смотрим, как расходится в соцсетях контент с хештегом PabloHasel. Нашу новость взяли многие паблики левого толка. Не все из этой аудитории симпатизируют КПРФ. Но у нас есть возможность вступить в дискуссию с такими людьми и, возможно, изменить их мнение», — прокомментировал замруководителя горкома партии Андрей Калошин.

К слову, это первый в 2019 году санкционированный митинг сургутских коммунистов. И его тематика вызвала неоднозначную реакцию у многих наблюдателей за политической жизнью в регионе. «Уверен, что подавляющее большинство жителей Югры вряд ли волнует судьба испанского музыканта. Я считаю, что оппозиционные партии должны обыгрывать актуальную политическую повестку и в акциях затрагивать вопрос, которые касаются их целевой аудитории, а не считать лайки в соцсетях», — убежден политолог Петр Быстров.