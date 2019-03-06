В Тюмени осудили наркоторговцев, пойманных с килограммом «синтетики»

Отбывать наказание наркоторговцы будут в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговор двум наркоторговцам вынес Ленинский районный суд Тюмени. Как сообщили «URA.RU» в региональной прокуратуре, 42-летний гражданин Молдовы и 22-летний тюменец пытались сбыть около 800 граммов синтетического наркотика.

В ведомстве рассказали, что в декабре 2017 года полицейские заметили на улице Осипенко областного центра человека, который вел себя подозрительно — оглядывался по сторонам и что-то смотрел в телефоне. Задержав преступника (который оказался иностранцем), силовики обнаружили у него сверток с наркотиком. Позже задержанный показал им склад в гараже, где хранилось еще около 800 граммов «синтетики», и раскрыл имя своего тюменского сообщника.

Суд назначил гражданину Молдовы 6 лет 6 месяцев, а тюменцу — 7 лет 6 месяцев лишения свободы по ч. 3 ст. 30 чч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере). Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у преступников конфисковали 315 тыс. рублей, вырученных от наркоторговли.