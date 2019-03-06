Путин: в России разоблачили почти 600 шпионов за год

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 17:06
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Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, фсб
За прошедший год в РФ была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужбФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество сотрудников иностранных спецслужб, разоблаченных контрразведкой РФ в 2018 году, составило почти 600 человек. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — цитирует «Интерфакс» российского лидера. По его словам, зарубежные разведки пытаются найти доступ к сведениям политического, экономического, научного и технологического характера.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что оперативники ФСБ в Москве провели спецоперацию по задержанию гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Спецоперация по задержанию Уилана прошла 28 декабря 2018 года.

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