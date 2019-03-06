Путин: в России разоблачили почти 600 шпионов за год

За прошедший год в РФ была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество сотрудников иностранных спецслужб, разоблаченных контрразведкой РФ в 2018 году, составило почти 600 человек. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — цитирует «Интерфакс» российского лидера. По его словам, зарубежные разведки пытаются найти доступ к сведениям политического, экономического, научного и технологического характера.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что оперативники ФСБ в Москве провели спецоперацию по задержанию гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Спецоперация по задержанию Уилана прошла 28 декабря 2018 года.