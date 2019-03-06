Курганскую активистку, призывавшую возродить СССР, несколько часов допрашивали в ФСБ

Любовь Кудряшову обвиняют в экстремизме Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская активистка Любовь Кудряшова, которая ратовала за восстановление СССР, несколько часов провела у следователя в ФСБ. Об этом «URA.RU» сообщил ее супруг Михаил Кудряшов.

«Любовь Александровна вместе с адвокатом отправилась на допрос к 12 часам, ее до сих пор нет. Сейчас без пяти минут шесть, я иду к зданию ФСБ, но увижу ли кого, не знаю», — сообщил супруг активистки. Он добавил, что не исключает, что она будет задержана.

Позже Михаил Кудряшов сообщил, что женщину отпустили. «Подробности сообщим позже», — пообещал он.

В пресс-службе УФСБ РФ по Курганской области подтвердили, что в отношении Кудряшовой было возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало, как движение за восстановление прав граждан СССР продает курганцам справки с печатью «Курганского облисполкома», а также переписывается с зарубежными дипмиссиями. В конце января ФСБ провело оперативные мероприятия в офисах и дома у Кудряшовой.