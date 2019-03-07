Власти Кургана займут у Сбербанка сотни миллионов рублей, чтобы покрыть дефицит городской казны

Сбербанк стал единственным участником аукциона Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Власти Кургана откроют невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 220 млн рублей. Денежные средства, предназначенные для финансирования дефицита бюджета города, готов предоставить Сбербанк, который оказался единственным участником электронного аукциона.

«Контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, — Публичное акционерное общество „Сбербанк России“», — говорится в протоколе рассмотрения заявки на участие в торгах.

Извещение о проведении электронного аукциона на открытие кредитной линии было опубликовано на портале госзакупок департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана 11 февраля. Заявки на участие принимались до 4 марта. Кредитная линия с лимитом 220 млн рублей должна быть открыта на три года. Максимальная цена контракта — 62,634 млн рублей, что соответствует процентной ставке 9,49% годовых.

О намерении городских властей открыть кредитную линию «URA.RU» сообщало еще в январе. В пресс-службе городской администрации в ответ на запрос агентства подтвердили, что кредитные средства планируется направить на финансирование дефицита муниципальной казны. Бюджет Кургана на 2019 год принят с дефицитом 440 млн рублей: объем доходов должен составить 7,52 млрд, а расходов — 7,96 млрд рублей. Таким образом, кредитной линии хватит на покрытие половины запланированного дефицита.