Важный свидетель по делу уральского экс-министра дал противоречивые показания

В Ленинском районном суде Перми состоялось очередное заседание по делу Алмаза Закиева — бывшего министра транспорта Прикамья. В среду, 6 марта, противоречивые показания дал Сергей Полевиков. Он возглавлял СП «Фоника», владеющее тюменским ООО «Мостострой-12», от которой по версии следствия, чиновник получил взятку.
Полевиков выступал по селекторной связи из Москвы. По словам бизнесмена, в ноябре 2015 года он выступил «посредником» в вопросе продажи элитной тюменской квартиры Закиева за 28 миллионов рублей. Якобы в тот момент Закиеву «срочно понадобились деньги». Полевиков утверждает, что возможную сделку он обсуждал с Закиевым лично — «на улице и без телефонов». Предприниматель попросил оценщика своей компании посмотреть квартиру — эксперт посчитал, что ее стоимость завышена на 4-6 млн рублей. После этого предложение о продаже было переадресовано Полевиковым владельцу СП «Фоника» и «Мостостроя-12» Александру Забарскому. Тот попросил квартиру выкупить, поскольку компания была заинтересована в дальнейшей работе в Прикамье.
«Я позвонил Закиеву и сказал, что мы приобретем квартиру. Он попросил купить не напрямую, а через третью компанию», — цитирует Полевикова «Новый компаньон». По словам свидетеля, он передал просьбу в банк «Пересвет», который выдал компании «Капитал» кредит на покупку квартиры. После чего Закиеву были переведены два транша по 14 миллионов рублей. Отметим, что сторона обвинения утверждает, что жилье было выкуплено «Мостостроем-12» по завышенной цене — таким образом компания «отблагодарила» чиновника за получение подряда на строительство дорожного обхода вокруг Чусового.
В своих показаниях Полевиков подчеркнул, что «речи о заведомой победе в конкурсе благодаря помощи министра не было». На вопрос, считает ли бизнесмен «помощь» с квартирой взяткой, свидетель ответил, что «с общечеловеческой точки зрения — нет, с уголовно-процессуальной, наверное, да».
Ранее «URA.RU» писало, что Закиеву грозят штраф и лишение свободы на срок до 15 лет. Сам бывший министр неоднократно заявлял, что дело носит заказной характер и показания многочисленных свидетелей подтверждают его невиновность.