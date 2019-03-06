Чиновница из команды Сипягина попыталась оправдаться за слова о питании школьников

Организовывать процесс питания учеников должны школы, оправдалась Беляева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева назвала оговоркой свое скандальное высказывание о том, что кормить детей в школах должны родители. Она отметила, что организовывать процесс питания школьников должны непосредственно образовательные учреждения.

«Это была оговорка», — цитирует РИА «Новости» Беляеву. Чиновница уточнила, что подвоз продуктов питания, приобретение продуктов, а также торги по этому питанию — являются ответственностью школы. Родители учеников должны только платить за школьное питание своих детей, добавила Беляева.

Ранее Беляева заявила, что школам следует предоставлять условия для организации питания детей, а вопросами покупки продуктов, их доставки и приготовления должны заниматься родители учеников. Она подчеркнула, что «люди ошибаются, когда думают, что государство или муниципалитет должны кормить детей». Позднее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко потребовал увольнения Беляевой за ее скандальную реплику.

Пользователи соцсетей обвинили в скандале с чиновницей губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. «Скандал с отменой бесплатного питания длится давно, и губернатор должен не подставлять чиновницу, а решать проблему», — написал в Twitter Сергей Спиридонов.