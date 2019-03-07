Туристам запретили ходить в Италии в шлепанцах

Шлепанцы советуют оставить только для пляжа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Италии начнут наказывать туристов, которые передвигаются по городским улицам в сандалиях и шлепанцах. Поводом для введения штрафа стали жалобы спасателей, которым постоянно приходится вызволять из гористой местности неподготовленных зевак.

Штраф для туристов в шлепанцах довольно солидный: от трех до 170 тысяч рублей. Его сумма будет зависеть от того, какие работы по спасению туриста, замеченного в шлепках будут проведены, пишет «Газета.Ru», ссылаясь на американское издание Daily Mail.

Директор национального парка Чинкве-Терре в Лигурии Патрицио Скарпеллини пообещал, что посетителей будут сначала предупреждать о штрафах. «Сначала будем информировать, потом — применять санкции», — отметил Патрицио Скарпеллинию.