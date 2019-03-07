ГИБДД Челябинска возглавил полковник, попавший в опалу из-за смертельного ДТП

Перестановки в руководстве ДПС связывают с грядущими саммитами ШОС и БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В руководстве ГИБДД Челябинска произошли кадровые перестановки, сообщили «URA.RU» в областном полицейском главке. Возглавил отдел дорожной полиции полковник Андрей Харцизов — ранее офицер был замешан в громкой истории, когда его пьяный подчиненный насмерть сбил двоих детей.

В ГУ МВД по Челябинской области перестановки связали с подготовкой к масштабным мероприятиям, запланированным в Челябинске в 2020 году — саммитами ШОС и БРИКС. Кроме того, назначения в полицейском руководстве объясняют необходимостью усилить безопасность дорожного движения.

«Андрей Харцызов возглавил ГИБДД Челябинска, Александр Гайда стал командиром полка ДПС ГИБДД Челябинска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Нового руководителя представили подчиненным в среду, 6 марта.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Андрей Харцызов летом 2014 года был отстранен от должности командира областного полка ДПС. Поводом послужила громкая авария с участием его сотрудника, Анатолия Куляшова. Тот, находясь в пьяном виде за рулем своего «Ауди», на огромной скорости насмерть сбил игравших на улице мальчиков 5 и 7 лет в селе Чесма. Полицейский был настолько пьян, что не смог ни вызвать «скорую», ни скрыться с места происшествия. Харцызов тогда перешел на должность замначальника управления вневедомственной охраны по Челябинску. В ГИБДД он вернулся только в мае 2016 года.

Что касается нового командира полка ДПС ГИБДД, то Александр Гайда ранее занимал должность заместителя командира подразделения.