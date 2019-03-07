Важный комитет в Тюменской области остался без руководителя

Евгений Воробьев возглавлял комитет 11 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области кадровые перестановки. Должность председателя комитета по делам национальностей оставил Евгений Воробьев. Он написал заявление по собственному желанию.

В пресс-службе губернатора «URA.RU» пояснили, что руководитель Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об освобождении Воробьева с должности с 7 марта. Исполнять обязанности руководителя будет его заместитель Владислав Чернов. На звонок корреспондента редакции в пресс-службе комитета по делам национальностей не ответили.

Евгений Воробьев — экономист по образованию, с 1994 по 2007 год работал в Тобольске, в том числе более 10 лет возглавлял администрацию города. Комитет по делам национальностей возглавлял с 2008 года. Как руководитель он представлял комитет на официальных мероприятиях, отвечал за мероприятия в области национальной политики, входил в координационные и экспертные советы по делам национальностей.

В 2018 году редакция «URA.RU» писала, что председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев направил в региональное УМВД письмо против активистов несистемной оппозиции.