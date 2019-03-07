Депутатам ХМАО разрешили не отчитываться о доходах своих родственников

Депутаты Югры смогут не раскрывать доходы своих родственников в определенных случаях. Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Депутатам окружной думы ХМАО разрешили не отчитываться о доходах за своих родственников, если для этого есть «объективные обстоятельства». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, его копия имеется в распоряжении «URA.RU».

В принятом законе говорится о том, что «в случае невозможности предоставления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, имуществе своей супруги (супруга) или несовершеннолетних детей депутат должен предоставить соответствующее заявление». И затем уже комиссия по контролю будет оценивать, насколько объективными и уважительными являются причины нераскрытия имущественных данных родственников парламентария.

Получить комментарий председателя окружной думы Бориса Хохрякова не удалось. Он не ответил на звонки агентства. На условиях анонимности смысл принятия закона рассказали «URA.RU» несколько депутатов думы Югры. «Иногда просто невозможно предоставить доходы родственников. Например, сын от первого брака живет в другом регионе и не поддерживает общение с отцом и так далее — таких причин множество. Думаю, закон уместен», — объяснил парламентарий.

«Прокуратура вышла с законодательной инициативой — восполнить существующий пробел при ситуации, когда человек обязан подавать декларации, но по объективным причинам это сделать не может (болезнь, пропажа, отказ родственника). В таком случае этот человек должен подать в комиссию соответствующее заявление, она рассматривает это и принимает решение», — прокомментировал «URA.RU» принятия закона еще один окружной депутат.