«Выплеснуть с водой ребенка»: скрывший ВНЖ Евросоюза депутат покинул думу ХМАО

Депутата думы ХМАО Алексея Андреева лишили мандата из-за обвинительного приговора по уголовному делу о ВНЖ Италии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев, обвинительный приговор которого о сокрытии вида на жительства Италии вступил в силу, сложил мандат. На заседании окружного парламента он попрощался с коллегами-депутатами, выступив с речью.

«Комиссия по этике приняла решение о сложении полномочий депутата Андреева из-за вступления в силу обвинительного приговора. На заседании думы 26 депутатов поддержали это решение и проголосовали за отставку, 12 отказались голосовать», — отмечает парламентский корреспондент URA.RU.

Андреев начал выступление с автобиографии. Он родился в Москве, но побывал на студенческой стройке в Когалыме, и поэтому решил вернуться в Югру и развивать регион. Дорожные кампании, основанные им, (крупнейшая — «Автобан», пост гендиректора которой экс-депутат покинул, когда в суде началось рассмотрение его уголовного дела), внесли весомый вклад в развитие округа. Также Андреев упомянул о фондах помощи и своей общественной приемной, партийных и общественных проектах.

Он не стал делать акцент на уголовном деле и заявлять, что намерен обжаловать приговор и дойти до Верховного суда — он неоднократно транслировал это в СМИ, настаивая, что тот вид ВНЖ, к которому предъявили претензии силовики, не позволял ему постоянно проживать в Италии. Также он регулярно отмечал, что дело, по его мнению, должно быть закрыто еще до суда из-за истечения срока давности. ВНЖ также истек.

Андреев сосредоточился на достижениях своего бизнеса и активной общественной и гражданской позиции. Однако, покидая пост, отметил с трибуны: «Сейчас непростое время. Нам нужно как-то держаться вместе, сплотиться, и, видя какую-то несправедливость, помогать друг другу. Иначе можно выплескивать с водой детей».