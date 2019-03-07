Департамент в зауральском правительстве возглавит варяг из полпредства

В зауральском правительстве — новые кадровые перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области будет назначен Андрей Саркисов, который ранее работал в полпредстве Уральского федерального округа. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в правительстве региона.

«Должность руководителя департамента природных ресурсов предложили занять Андрею Саркисову», — заявил инсайдер. По его словам, Лариса Галченко, возглавлявшая этот департамент с декабря 2018 года, будет назначена директором областного департамента имущественных и земельных отношений.

По данным источников, Галченко проявила себя как ответственный руководитель. На новом месте работы ей необходимо повысить эффективность системы управления государственным имуществом, а также разобраться с госзакупками. Прежний директор департамента имущественных отношений Михаил Герштанский не смог перестроить свою работу под требования врио губернатора региона Вадима Шумкова. Среди основных претензий — раздутые штаты и сомнительные операции, которые привели к тяжелому финансовому состоянию некоторых предприятий, принадлежащих властям региона. Получить оперативные комментарии в пресс-службе губернатора не удалось.

Андрей Саркисов, по данным источников агентства, работал в Екатеринбурге. В уральском полпредстве подтвердили, что у них есть консультант с такой фамилией. «Информации о смене работы нет», — добавили там. «Есть амбиции, которые он хотел бы реализовывать», — охарактеризовал нового чиновника высокопоставленный источник в правительстве региона.